2019-09-24T12:02:29+03:00
Общество

В МЧС Башкирии предупредили о заморозках – температура снизится до -4 градусов

Холод сохранится как минимум до конца недели
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии ожидается снег с дождемВ Башкирии ожидается снег с дождемФото: Евгения ГУСЕВА
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В МЧС Башкирии сообщили, что по ночам с 25 по 28 сентября сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -4 градусов.

В ближайшие сутки сохранится облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки – снег с дождем – и слабы гололед, в том числе и на отдельных участках автодорог. Ветер будет юго-западный, западный и разгонится до 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +2, -3, а днем +4, +9.

Напомним, накануне аварийное ведомство сообщало, что участок трассы Уфа-Белорецк замело снегом. Для уборки пришлось привлечь спецтехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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