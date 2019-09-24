2019-09-24T11:39:19+03:00
Происшествия

Прокуратура Башкирии занялась блокировкой сайтов с тематикой АУЕ

На прицел правоохранителей попали семь ресурсов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В ближайшее время Роскомнадзор заблокируют сайтыВ ближайшее время Роскомнадзор заблокируют сайтыФото: Анастасия ОСИПОВА
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Прокуратура Чекмагушевского района Башкирии выявила семь интернет-ресурсов с тематикой субкультуры АУЕ, которые пропагандируют криминальный образ жизни среди молодежи.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства, на сайтах размещена информация «побуждающая подростков к совершению антиобщественных действий и преступлений». Вход на порталы был свободный и не требовал регистрации для ознакомления с материалами.

Районный прокурор направил в суд иски о признании информации на ресурсах запрещенной на территории России. Требования были удовлетворены в полном объеме. Когда решение суда вступит в законную силу, Роскомнадзор заблокирует все семь сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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