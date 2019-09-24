В Башкирии 15-летняя девочка погибла под грузовым поездом
Утром 23 сентября на станции Янаул погибла 15-летняя девочка. На подростка наехал грузовой состав. Несчастная скончалась до приезда медиков.
Известно, что погибшая жила в Нефтекамске. При каких обстоятельствах она оказалась на путях, пока неизвестно. Правоохранители прорабатывают разные версии. По одной из них, девочка хотела перейти пройти под вагоном, но в этот момент состав начал движение. Эту информацию частично подтверждают слова начальника станции Данила Тадзтдинова. Он рассказал изданию «Янаульские зори», что школьница перешла четвертый и шестой приемоотправочные пути и зашла в подвагонное пространство.
Полицейские уже просмотрела камеры наружного видеонаблюдения и опросили работников станции.
ИСТОЧНИК KP.RU