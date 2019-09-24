В Башкирии два «Матиза» не поделили дорогу – пострадали пассажирка и водитель

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-24T10:39:09+03:00

Один из автомобилистов не предоставил преимущество в движении

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Вчера утром, 23 сентября, в городе Салавате столкнулись два автомобиля «Daewoo Matiz».

По информации региональной ГИБДД, 18-летний местный житель на легковушке не уступил дорогу другой машине на пересечении улиц Бочкарева и Ленинградской и врезался в нее.

С первой иномарки травмы получила 18-летняя пассажирка, а со второй – 37-летняя женщина, находившаяся за рулем.

За прошедший день на дорогах Башкирии зафиксировано 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Одна из таких аварий случилась в Зилаирском районе. Там пьяный водитель без прав взял на таран дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU