На строительный рынок под Уфой привезли грунт с человеческими останками
Продавцы строительного рынка в одной из деревень под Уфой были мягко говоря шокированы, когда обнаружили в привезенном грунте человеческие останки. Страшная находка была сделана в разгар рабочего дня, в минувшую субботу. Перепуганные местные жители вызвали сотрудников полиции.
Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", правоохранители изъяли с места происшествия тазобедренную кость и кости черепа. По предварительным оценкам, давность скелетированных останков составляет около двадцати лет. Их передали на судебно-медицинскую экспертизу – возможно, экспертам удастся установить личность погибшего и захороненного в грунте человека.
ИСТОЧНИК KP.RU