2019-09-24T10:08:58+03:00
Происшествия

На строительный рынок под Уфой привезли грунт с человеческими останками

В земле обнаружили кости давностью около двадцати лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Кости нашли на строительном рынкеКости нашли на строительном рынкеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Продавцы строительного рынка в одной из деревень под Уфой были мягко говоря шокированы, когда обнаружили в привезенном грунте человеческие останки. Страшная находка была сделана в разгар рабочего дня, в минувшую субботу. Перепуганные местные жители вызвали сотрудников полиции.

Как сообщает собственный источник "КП-Уфа", правоохранители изъяли с места происшествия тазобедренную кость и кости черепа. По предварительным оценкам, давность скелетированных останков составляет около двадцати лет. Их передали на судебно-медицинскую экспертизу – возможно, экспертам удастся установить личность погибшего и захороненного в грунте человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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