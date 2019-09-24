«Где ваше обещанное тепло?»: уфимцы жалуются на отсутствие тепла в многоквартирных домах

СЕГОДНЯ 09:34 2019-09-24T09:43:31+03:00

Буквально в каждом районе столицы Башкирии есть все еще не отапливаемые дома

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Под конец вчерашнего дня мэр Уфы Ульфат Мустафин написал на своей странице в соцсети, что по состоянию на 21:00, 23 сентября, в столице Башкирии подключено теплоснабжение в 5579 многоквартирных домах из 5592. Он отметил, что около семисот человек работают над устранением «завоздушенности внутридомовых систем отопления». Практически сразу же как пост появился на странице градоначальника, оставшиеся без тепла и разгневанные уфимцы стали комментировать публикацию.

– Где ваше обещанное тепло? Батареи мертвые! Когда будет у нас (отопление – прим. авт.) на пр.Октября 44/2? Как всегда надо воевать звонить, – написала горожанка.

Уфимцы отмечают, что номера теплоснабжающих организаций и коммунальных служб или заняты, или недоступны – собственно, и пожаловаться как бы и некому.

– Невозможно дозвониться в диспетчерские... Предложение для администрации города: на будущее не ждать, пока все замерзнут, а смотреть на прогноз погоды - тогда это не будет сюрпризом и авралом для коммунальщиков! – отметил житель Уфы.

По словам горожан, батареи не греют в домах по следующим адресам: Орджоникидзе, 7, Сельская Богородская 45, Левченко, 6, Вологодская, 20, Карла Маркса, 5/3, Муксинова, 1, Софьи Перовской 23/1, Комсомольская 27/1, Шафиева 28, 8 марта, 3, проспект Октября, 63/5.

Ульфат Мустафин не раз отмечал – через пресс-службу администрации и на своей странице, – что перед тем как все отопительные приборы прогреются, может пройти время. Возможно, в некоторых домах этот процесс более продолжительный по сравнению с другими. На прошедшем вчера вечером селекторном совещании в правительстве Радий Хабиров поручил подчиненным решить проблему с оставшимися без тепла домами в ближайшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU