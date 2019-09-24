До 2024 года в Башкирии избавятся от 24 несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-24T08:27:53+03:00

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На прошедшей накануне утром оперативке в правительстве обсуждали реализацию нацпроекта «Экология». С докладом выступил исполняющий обязанности министра природопользования Башкирии Урал Искандаров. Руководитель министерства сообщил, что в рамках региональной программы «Чистая страна» к 2024 году будут ликвидированы 24 несанкционированные свалки в городах.

Особое внимание Искандаров заострил на трех «наиболее опасных объектах». Речь идет о свалке промышленных отходов «Михайловская» (Стерлитамакский район), Семеноваская золотоизвлекательная фабрика (Баймакский) и шламонакопители на территории бывшего «Химпрома» (Уфа). В настоящий момент ликвидировано уже 13 свалок, девять из которых располагаются в столице Башкирии и четыре – в Нефтекамске.

В ближайшую «пятилетку» запланировано строительство 16 мусоросортировочных комплексов (четыре из них с привлечением федеральных денег) и двух объектов по ликвидации твердых коммунальных отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU