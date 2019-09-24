В Башкирии пьяный водитель без прав и с липовыми номерами устроил ДТП

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-24T07:50:00+03:00

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Накануне утром в Зилаирском районе Башкирии водитель на «Ниве» съехал в кювет и протаранил дерево – после ДТП выяснилось, что мужчина нарушил сразу несколько правил.

По данным республиканской госавтоинспекции, инцидент произошел на седьмом километре автодороги Зилаир-Анновка. 55-летний местный житель на «Ниве», не справившись с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В салоне отечественного внедорожника также находилась 60-летняя пассажирка. Она получила травмы, и ей потребовалась срочная госпитализация.

На месте происшествия выяснилось, что водитель собрал целое комбо из нарушений: он не имел водительских прав, управлял машиной в нетрезвом состоянии и использовал подложные госномера. Правоохранители в отношении него возбудили административное расследование.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что за минувшие сутки было выявлено более 2300 нарушений и задержан 31 нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU