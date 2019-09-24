Эксклюзивная «Привилегия» для будущих жильцов клубного дома «Соты»

СЕГОДНЯ 07:27 2019-09-24T07:29:32+03:00

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Сегодня люди предпочитают покупать не просто квадратные метры, а комфортную среду, в которой будут находиться ежедневно. Понимая это застройщики стараются реализовать свои проекты, учитывая требования предъявляемые клиентами.

Как сообщает bashinform.ru, одним из примеров комфортной городской среды является новая архитектурная звезда города клубный дом «Соты».

Продуманные зоны для отдыха, пешеходный променад и сухие фонтаны с подсветкой в тёмное время суток – всё это специалисты ГК «Первый Трест» предусмотрели в проекте.

- Отличительной чертой благоустройства клубного дома «Соты» будет сочетание элементов уличного искусства, городских инсталляций и ландшафтного дизайна. Мы уверены, что территория клубного дома «Соты» станет точкой притяжения не только для жильцов комплекса, но и для их гостей. – рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Ещё один важный момент на который многие обращают внимание при выборе нового дома – его внешний вид и внутреннее оформление. Экстраординарный дизайн фасада, богатая входная группа и лобби клубного дома «Соты» будут встречать вас ослепительной улыбкой консьержа и приветливым «Здравствуйте!».

Сочетая в себе все возможные плюсы: престижный район, элегантный внешний вид, живописные виды из окон, современную инженерию, клубный дом «Соты» - это роскошь для избранных. Но стоит отметить, что на сегодняшний день получить всё это можно на очень выгодных условиях.

Специально для покупателей квартир в этом доме ГК «Первый Трест» разработала программу «Привилегия», которая дает возможность приобрети квартиру, паркинг и кладовку на эксклюзивных для Уфы условиях.

Выбрав двух- или трехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», вы получите выгоду 50% от стоимости паркинга и кладовки.

Если вам нужна квартира побольше, то купив четырехкомнатную квартиру по программе «Привилегия», вы получите кладовку и второе место паркинга в подарок.

Дополнительным преимуществом этой программы является также и то, что всё можно приобрести по отдельности. «Даже если на сегодняшний день вы хотите купить только квартиру, но в течении действия программы передумали и решили приобрести дополнительно паркинг и кладовку, вы всё равно можете воспользоваться своей «Привилегией» и получить все объекты на очень выгодных условиях», – рассказала Наталья Всесвятская, PR-менеджер ГК «Первый Трест».

Если вы хотите воспользоваться своей «Привилегией» и купить квартиру в одном из лучших строящихся жилых комплексов страны вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега».

Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

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ИСТОЧНИК KP.RU