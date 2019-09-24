2019-09-24T08:09:30+03:00
Общество

Рустем Хамитов рассказал о том, как будут убирать снег с улиц Уфы

Глава ЖКХ Уфы выступил во время оперативного совещания мэрии столицы
Рустем АХУНОВ
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Мэрия Уфы готовится к зимнему сезонуМэрия Уфы готовится к зимнему сезону
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Глава ЖКХ Уфы Рустем Хамитов рассказал о том, как коммунальщики будут чистить улицы зимой.

По словам чиновника, работы по подготовке техники и рабочих к сезону идет в плановом режиме. Сотрудники коммунальных служб будут использовать специальные противогололедные смеси, которые не портят одежду жителей города.

Напомним, что прошлой осенью, во время первой встречи с новым мэром Уфы Ульфатом Мустафиным, Радий Хабиров пообещал закупить новую снегоуборочную технику для столицы. Средства на ее покупку выделили из регионального фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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