Стала известна судьба пропавшей женщины из Башкирии, страдающей ДЦП

СЕГОДНЯ 19:16 2019-09-23T19:16:37+03:00

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В Башкирии прекратили поиски 49-летней жительницы Сибая Фирдаус Ишмухаметовой, которая 11 дней назад ушла из дома в неизвестном направлении. Дочь женщины немедленно забила тревогу, поскольку женщина страдала ДЦП, была по своей натуре очень наивной и доверчивой.

Больше всего дочь пропавшей женщины переживала, что ее мать может попасть под чужое дурное влияние. Опасения усилились, когда стало известно, что Фирдаус уехала в родной город Баймак, где прожила долгое время, а оттуда могла уехать в какую-то деревню к родственникам.

- Она очень наивная и добрая. Еще когда она жила с моим отцом (его уже нет в живых) в Баймаке, их часто обворовывали алкаши и соседи и даже некоторые родственники. С тех пор мы забрали маму в Сибай и уже не вспоминали те ужасные дни. Но тут мы узнали, что появилась ещё одна женщина, которая ходит сейчас рядом с ней, и возможно, говорит ей, что делать. И ждёт, пока она получит пенсию по инвалидности, и хочет у неё отобрать, - переживала дочь Фирдаус Айгуль К.

К счастью, все обошлось. Как рассказала Айгуль, сегодня, 23 сентября, женщина самостоятельно вернулась домой. Где именно Фирдаус находилась все это время, женщина не рассказала.

ИСТОЧНИК KP.RU