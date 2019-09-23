2019-09-23T18:33:40+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии попалась на попытке дать взятку полицейскому

Ранее в ее доме нашли 300 литров самодельного алкоголя
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии перед судом предстанет 53-летняя жительница Стерлитамака, которую обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу.

Как выяснило следствие, в июне этого года в дом к обвиняемой и ее мужу нагрянули полицейские и обнаружили 300 лет самодельного алкоголя, которым супруги успешно приторговывали. Чтобы избежать проблем с законом, женщина предложила сотруднику полиции 100 тысяч рублей. И хотя оперуполномоченный четко объяснил женщине всю незаконность ее действий, та все же оставила в служебном автомобиле сверток с купюрами. Полицейскому ничего не оставалось, как сообщить о случившемся своему руководству.

- При осмотре автомобиля денежные средства были обнаружены и изъяты. В ходе следствия свою вину женщина признала частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе застрявшего в вентиляции котенка вызволили спасатели
У маленькой девочки с необычной внешностью из Башкирии диагностировали синдром Апера
Молодого парня из Башкирии раздавило деревом на глазах у очевидцев
Стала известна судьба пропавшей женщины из Башкирии, страдающей ДЦП
Семья из Башкирии попала в ДТП после отдыха на море
Одну из трасс в Башкирии замело снегом
Семья с 21 ребенком из Башкирии стала лауреатом окружного конкурса
Приглашаем на фотовыставку «Уфа на высоте»
На вывоз мусора из Уфы потратят более 500 млн рублей
«Потребуется не менее 10 операций»: врачи рассказали о лечении девочки из Башкирии, которую не хотели брать в садик
Сегодня Радий Хабиров проведет экстренное совещание – чиновников ждет «серьезный разговор»
Уфимец два года насиловал 15-летнюю девочку
В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»
В Башкирии собрали почти 25 млн рублей штрафов за парковку на газоне
Житель Башкирии несколько дней насиловал 13-летнюю дочь своей любовницы
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в республике ожидается снег и сильный ветер
Радий Хабиров подписал указ о «пятилетке» развития Башкирии
Несчастный случай в Башкирии унес жизнь сотрудника МЧС
В Башкирии 26-летний депутат Курултая сложит свои полномочия
В Уфе официально стартовал отопительный сезон
«Где они жили? В стойле, что ли?»: Радий Хабиров возмутился состоянием университетского общежития в Уфе