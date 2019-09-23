Жительница Башкирии попалась на попытке дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-23T18:33:40+03:00

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В Башкирии перед судом предстанет 53-летняя жительница Стерлитамака, которую обвиняют в попытке дать взятку должностному лицу.

Как выяснило следствие, в июне этого года в дом к обвиняемой и ее мужу нагрянули полицейские и обнаружили 300 лет самодельного алкоголя, которым супруги успешно приторговывали. Чтобы избежать проблем с законом, женщина предложила сотруднику полиции 100 тысяч рублей. И хотя оперуполномоченный четко объяснил женщине всю незаконность ее действий, та все же оставила в служебном автомобиле сверток с купюрами. Полицейскому ничего не оставалось, как сообщить о случившемся своему руководству.

- При осмотре автомобиля денежные средства были обнаружены и изъяты. В ходе следствия свою вину женщина признала частично. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU