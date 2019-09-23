Молодого парня из Башкирии раздавило деревом на глазах у очевидцев

СЕГОДНЯ 19:53 2019-09-23T20:04:52+03:00

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В минувшую пятницу, 20 сентября, в Гафурийском районе Башкирии произошел несчастный случай – молодого парня насмерть придавило деревом.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось около 18 часов в лесном массиве недалеко от деревни Нижний Ташбукан, где проживал погибший. Собеседник отмечает, что в тот день 22-летний молодой человек заготавливал дрова на зиму, во время чего на него рухнуло сухостойное дерево. От полученных травм он скончался на месте происшествия. В злополучный момент парень был не один – рядом находилось несколько очевидцев.

Напомним, еще один случай с трагическими последствиями произошел вчера, 22 сентября. Сотрудника МЧС придавил внедорожник, который самопроизвольно скатился в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU