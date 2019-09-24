2019-09-24T06:11:07+03:00
Общество

«Как-то это не по-человечески»: под Уфой школьники нашли выброшенные гробы

На ситуацию обратила внимание одна из местных жительниц
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Facebook.comфото: Facebook.com
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Школьники в поселке Чесноковка Уфимского района стали свидетелями жуткой картины – мало того, что их путь проходит вдоль местного кладбища, теперь еще и неизвестные выбрасывают за его ограду гробы. Внимание к проблеме попыталась привлечь местная жительница. Она опубликовала пост со снимком на своей странице в Facebook.

– Я так полагаю, это у мусульман такой обычай: на кладбище привезти в этом, а хоронить только в саване. По крайней мере, я такое видела как-то издалека, но на тех похоронах гробик забрали – не кинули возле забора... – прокомментировала ситуацию девушка. – В общем, нелицеприятная картина с утра пораньше в понедельник, как-то это не по-человечески, да и не гигиенично, наверное.

В конце своего поста она отметила, что выбросить гроб не составляло труда – помойка находится буквально напротив кладбища. Другое дело, что подобраться к ней довольно проблематично, потому что она постоянно завалена мусором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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