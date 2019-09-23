2019-09-23T16:10:51+03:00
Общество

Семья с 21 ребенком из Башкирии стала лауреатом окружного конкурса

Валиевы-Вервельские победили в номинации "Семейное дело"
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: mintrudrb.ruфото: mintrudrb.ru
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Семья из Башкирии, в которой воспитывается 21 ребенок, победила на окружном фестивале-конкурсе «Успешная семья Приволжья – 2019» в Саранске. Об этом сообщает министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

На смотр талантов съехались социально активные семьи из всех 14 регионов Приволжского федерального округа. Республику представила семья Валиевых-Вервельских из Благовещенска. Супруги Вахид и Ирина воспитывают троих родных, двоих усыновленных и 16 приемных детей. Они заняли первое место в номинации «Семейное дело».

Как пояснили в министерстве, в 2010 году Валиевы-Вервельские получили от государства микроавтобус Газель и решили начать бизнес по перевозке пассажиров. Они пришли к тому, что сейчас их автопарк насчитывает уже 10 пассажирских машин. Семья организовала доставку земляков как из Благовещенска в Уфу, так и в отдаленные села Благовещенского района.

По словам многодетных родителей, им удается разглядеть в каждом ребенке творческий потенциал и раскрывать его – младшие члены семьи имеют успехи в учебе и общественной жизни района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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