2019-09-23T15:53:00+03:00
Общество

На вывоз мусора из Уфы потратят более 500 млн рублей

Подрядчика для этой работы отберут 10 октября
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подрядчику предстоит вывозить мусор из города в течение двух летПодрядчику предстоит вывозить мусор из города в течение двух летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» объявило аукцион по отбору подрядчика для сбора и транспортировки из Уфы твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный мусор, до полигона ТКО. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Региональный оператор заплатит за вывоз мусора до 515,4 млн рублей из собственных средств. Подрядчику предстоит оказывать услуги с 1 января 2020 года до 30 июня 2022. Заявки принимаются до 9 октября. Торги состоятся на следующий день.

Как сообщает «РБК-Уфа», созданное в 1993 году МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» на 100% принадлежит уфимской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семья из Башкирии попала в ДТП после отдыха на море
Одну из трасс в Башкирии замело снегом
Семья с 21 ребенком из Башкирии стала лауреатом окружного конкурса
Приглашаем на фотовыставку «Уфа на высоте»
«Потребуется не менее 10 операций»: врачи рассказали о лечении девочки из Башкирии, которую не хотели брать в садик
Сегодня Радий Хабиров проведет экстренное совещание – чиновников ждет «серьезный разговор»
Уфимец два года насиловал 15-летнюю девочку
В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»
В Башкирии собрали почти 25 млн рублей штрафов за парковку на газоне
Житель Башкирии несколько дней насиловал 13-летнюю дочь своей любовницы
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение: в республике ожидается снег и сильный ветер
Радий Хабиров подписал указ о «пятилетке» развития Башкирии
Несчастный случай в Башкирии унес жизнь сотрудника МЧС
В Башкирии 26-летний депутат Курултая сложит свои полномочия
В Уфе официально стартовал отопительный сезон
«Где они жили? В стойле, что ли?»: Радий Хабиров возмутился состоянием университетского общежития в Уфе