На вывоз мусора из Уфы потратят более 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-23T15:53:00+03:00

Подрядчику предстоит вывозить мусор из города в течение двух лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» объявило аукцион по отбору подрядчика для сбора и транспортировки из Уфы твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритный мусор, до полигона ТКО. Соответствующая информация была опубликована на портале госзакупок.

Региональный оператор заплатит за вывоз мусора до 515,4 млн рублей из собственных средств. Подрядчику предстоит оказывать услуги с 1 января 2020 года до 30 июня 2022. Заявки принимаются до 9 октября. Торги состоятся на следующий день.

Как сообщает «РБК-Уфа», созданное в 1993 году МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» на 100% принадлежит уфимской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU