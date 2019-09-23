«Потребуется не менее 10 операций»: врачи рассказали о лечении девочки из Башкирии, которую не хотели брать в садик

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-23T15:25:22+03:00

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Двухлетнюю Софию Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района госпитализировали вместе с мамой в республиканскую детскую клинику. Там девочку осмотрят генетик, ортопед и челюстно-лицевой хирург, после чего врачи примут решение об операции и дальнейшем лечении Софии.

Ранее волонтер АНО «Радуга добра» Регина Биргулиева рассказала, что Соню уже осмотрел специалист из московской клиники, после чего озвучил диагноз и предупредил, что ребенка ожидает около 10 операций – и это только по разделению пальцев на руках.

- На днях мы показали Софью московскому специалисту. Он определил, что у девочки – генетическое заболевание, которое вызвало краниосиностоз – то есть раннее сращение и деформация костей черепа, а также синдактилию, то есть сращение, II-V пальцев кистей и стоп, начальной формы и гипоплазию пальцев, - рассказала волонтер Регина Биргулиева. – Чтобы разделить пальчики, потребуется 10 операций. Процесс это долгий, ведь каждый пальчик оперируют отдельно, так же нужно подготовить кожный лоскут, чтобы сформировать пальцы. Что касается операции на небе и исправлении костей черепа – то они этим не занимаются. Именно поэтому Софья с мамой сейчас находятся в уфимской клинике – им уже сделали все необходимые снимки, взяли анализы. Завтра ей предстоят консультации со специалистами. Через пять дней, когда закончатся все обследования, врачи назовут сроки операции. Главное, что Соню будут оперировать абсолютно бесплатно, по квоте.

Напомним, что о маленькой девочке с серьезным заболеванием впервые рассказали волонтеры, заявив, что малышку отказываются принимать в детский сад из-за ее необычной внешности. Позже представители районной администрации опровергли эту информацию, заявив, что девочка не может посещать детский сад по физическим показаниям – она не может самостоятельно есть и обслуживать себя. Позже заявление от родителей все же приняли, так что после всех операций Соню будут ждать в дошкольном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU