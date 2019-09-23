Сегодня Радий Хабиров проведет экстренное совещание – чиновников ждет «серьезный разговор»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-09-23T15:10:15+03:00

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Сегодня, 23 сентября, в 21:00 Радий Хабиров проведет экстренное совещание по вопросу подготовки районов республики к отопительному сезону.

Время было выбрано не случайно. Напомним, на прошедшей утром оперативке в правительстве глава Башкирии заявил, что к восьми часам вечера руководители муниципалитетов должны подключить отопление в жилых домах. «Чтобы никаких отговорок не было», – потребовал он.

– Тех, кто не выполнит задачу и не обеспечит жилые дома теплом, ждет сегодня серьезный разговор, – передал источник «КП-Уфа» в Белом доме.

Радий Хабиров на своей странице в соцсети опубликовал пост, в котором попросил жителей оставить комментарий, если они не дождутся отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU