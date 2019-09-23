В Уфе закроют парковку перед конгресс-холлом «Торатау»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-09-23T13:57:46+03:00

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В пресс-службе уфимской администрации сообщили о закрытии парковки перед конгресс-холлом «Торатау». Движение транспорта будет перекрыто с шести утра 26 сентября до шести вечера 27 сентября.

Ограничение стоянки для автомобилей, как пояснили в мэрии, введено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения на время ежегодного форума малого и среднего бизнеса стран ШОС и БРИКС.

Власти Уфы обратились к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к ограничениям и приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU