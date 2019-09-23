В Башкирии собрали почти 25 млн рублей штрафов за парковку на газоне

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-23T13:20:02+03:00

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В Башкирии за пять месяцев собрали 24,7 млн рублей штрафов за парковку на газоне. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии рассказал руководитель госкомитета республики по делам юстиции Владимир Спеле.

С апреля по сентябрь административная комиссия выявила 33 тысячи случаев размещения машин на озелененных территориях, из них 17,8 тысячи – в Уфе. К ответственности привлекли 19,7 тысяч человек. Спеле отметил, что количество паркующихся на газонах автомобилей в регионе снижается – по его мнению, это связано с работой по организации парковок и установкой ограждений для газонов.

– Жители в республике гораздо более дисциплинированные, чем в других субъектах. Будем считать, что они нас услышали и пошли навстречу, – прокомментировал доклад Радий Хабиров.

Он также отметил, что нет нужды руководствоваться только репрессивными мерами по решению данной задачи. Глава Башкирии считает, что нужно продолжать установку заграждений и создавать асфальтированные парковки.

Напомним, закон, предусматривающий ответственность за оставление на газоне транспортного средства, был принят депутатами Курултая 9 апреля. «Обычные» граждане в случае нарушения должны платить от одной до двух тысяч рублей, должностные лица – от 5 до 10 тысяч, а юридические – от 20 до 30 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU