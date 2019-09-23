2019-09-23T12:42:34+03:00
Происшествия

Житель Башкирии несколько дней насиловал 13-летнюю дочь своей любовницы

С заявлением в полицию обратилась мама девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка учится в школе-интернатеДевочка учится в школе-интернате
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Жителя Башкирии обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки. С заявлением в полицию обратилась 33-летняя мама потерпевшей. Она рассказала правоохранителям, что ее 32-летний сожитель насиловал дочь в период с 26 июля по 5 августа – возможно, в эти дни женщины не было дома. Правда раскрылась почти два месяца спустя. Известно, что семиклассница учится в уфимской школе-интернате.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», оперативники доставили подозреваемого в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Мужчину заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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