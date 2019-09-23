МЧС Башкирии объявило в республике штормовое предупреждение
МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках и порывистом ветре, скорость которого достигнет 18 метров в секунду.
Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что с 20:00 23 сентября до 20:00 24 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. В республике выпадут небольшие осадки – дождь вперемешку со снегом. По северу до умеренных. Ночью температура воздуха составит -2, +3 градусов. Днем станет немного теплее, +3, +8.
В некоторых районах установится временный снежный покров. Ночью и утром на отдельных участках автодорог появится гололедица и туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.
Ветер будет западным, юго-западным – 9-14 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 18 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU