МЧС Башкирии объявило в республике штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-23T12:04:40+03:00

В Башкирии выпадет снег с дождем Фото: Архив "КП"

Ветер разгонится до 18 метров в секунду, а на дорогах появится гололедица

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МЧС Башкирии предупредило жителей о заморозках и порывистом ветре, скорость которого достигнет 18 метров в секунду.

Аварийное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что с 20:00 23 сентября до 20:00 24 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. В республике выпадут небольшие осадки – дождь вперемешку со снегом. По северу до умеренных. Ночью температура воздуха составит -2, +3 градусов. Днем станет немного теплее, +3, +8.

В некоторых районах установится временный снежный покров. Ночью и утром на отдельных участках автодорог появится гололедица и туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.

Ветер будет западным, юго-западным – 9-14 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU