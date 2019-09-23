Радий Хабиров подписал указ о «пятилетке» развития Башкирии

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-23T11:48:59+03:00

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Радий Хабиров подписал указ о стратегических направлениях социально-экономического развития региона до 2024 года. Руководитель республики рассказал об этом на прошедшей сегодня оперативке в правительстве.

Как пояснили в пресс-службе главы Башкирии, в документе указано несколько направлений развития. Среди результатов, которые планируется достичь в ближайшие пять лет, значится рост численности населения республики до 4,1 млн человек, увеличение валового регионального продукта до 2 трлн рублей и прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета на 10%.

До 2024 года республика, как следует из указа, должна войти в число лидеров по пяти позициям: условия для развития человеческого потенциала, комфортная для жизни среда, устойчивый экономический рост, благоприятный инвестиционный климат и региональная инфраструктура.

Хабиров заявил на совещании, что амбициозность задач в указе обусловлена необходимостью ставить высокую планку, если «мы чего-то хотим добиться».

ИСТОЧНИК KP.RU