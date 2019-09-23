Несчастный случай в Башкирии унес жизнь сотрудника МЧС

СЕГОДНЯ 11:22 2019-09-23T11:33:40+03:00

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Накануне вечером в Бураевском районе Башкирии погиб 35-летний дознаватель МЧС. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все случилось около 17 часов на автодороге Старокарагушево- Кашкалёво. По трассе ехал УАЗ, за рулем которого находился 35-летний мужчина. В салоне автомобиля сидели еще четыре человека, среди которых был Дамир Газизов, дознаватель Караидельского Межрайонного отдела надзорной деятельности МЧС.

На спуске водитель остановил внедорожник, не поставив его на ручник. Он и все пассажиры вышли из машины. После этого УАЗ самопроизвольно скатился и опрокинулся в кювет, придавив Газизова. По предварительной информации, он стоял с правой стороны автомобиля. От полученных травм сотрудник ведомства скончался на месте происшествия.

Известно, что погибший проработал в пожарной охране 17 лет, с 2002 года. Награжден несколькими ведомственными медалями. Дома у него остались трое детей – две дочери и сын.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU