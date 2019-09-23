В Башкирии 26-летний депутат Курултая сложит свои полномочия

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-23T10:56:20+03:00

В парламент Айгуль Ханафина была избрана по итогам выборов 2018 года

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В Курултае Башкирии на ближайшем заседании примут постановление о досрочном сложении полномочий 26-летнего депутата Айгуль Ханафиной. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Известно, что Айгуль Ханафина, которая была избрана депутатом от партии ЛДПР по итогам выборов 2018 года, написала заявление об уходе по собственному желанию. Что стало причиной такого решения, не уточняется. Мандат, по словам спикера Госсобрания, сохранится за фракцией. Решение о его передаче будет приниматься Высшим советом Либерально-демократической партии России в Москве.

Айгуль Ханафина родилась в 1993 году в деревне Кужбахты Илишевского района. Работала лаборантом в Институте права БашГУ, помощником депутата Государственной Думы и юридическим консультантом в «Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе».

ИСТОЧНИК KP.RU