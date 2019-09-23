2019-09-23T10:16:54+03:00
Общество

В Уфе официально стартовал отопительный сезон

Постановление подписал мэр города
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В домах тепло появится не сразуВ домах тепло появится не сразуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 сентября, в Уфе официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Ульфат Мустафин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно документы, предприятия-поставщики тепловой энергии должны приступить к подаче тепла потребителям.

Власти города пояснили, что отопление в домах появится не моментально, так как со дня пуска тепла и до момента, когда отопительные приборы прогреются, может пройти несколько суток. В мэрии также напомнили, что досрочно, с 3 сентября, к отоплению начали подключать больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Где они жили? В стойле, что ли?»: Радий Хабиров возмутился состоянием университетского общежития в Уфе
В Уфе оторвавшиеся у грузовика колеса отлетели в две легковушки
Новые тенденции рынка недвижимости – на выставке
Радий Хабиров грозится уволить чиновника за нескошенную траву и грязь у дорог
Уфимскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку
Стало известно, когда в Башкирии включат отопление в 2019 году
В Уфе прошла премьера фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима
В Башкирии супруги выходили и выпустили на волю орла
В Уфе три жилых дома изымут у собственников и снесут
В Башкирии ожидается минусовая температура и снег
В Башкирии "Лада Гранта" въехала в стоявшую "десятку", двое пострадали
В уфимском аэропорту у пассажирки нашли опасного вредителя
В Башкирии бесследно пропало стадо коров стоимостью в миллионы рублей
В Башкирии легковушка вылетела с дороги и повредила шесть припаркованных автомобилей
В Башкирии прокуратура проверит отказ местных чиновников брать девочку с необычной внешностью в детсад
Глава Башкирии рассказал, когда в республике включат отопление
Башкирия и Молдова откроют совместное производство троллейбусов
В Башкирии в лесу заблудились десять туристов с ребенком
В Башкирии двухлетнюю девочку с необычной внешностью все-таки возьмут в детский сад
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 23 сентября
В аэропорту Уфы нашли опасного вредителя