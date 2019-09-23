В Уфе официально стартовал отопительный сезон

СЕГОДНЯ 10:16 2019-09-23T10:16:54+03:00

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Сегодня, 23 сентября, в Уфе официально стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр города Ульфат Мустафин. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно документы, предприятия-поставщики тепловой энергии должны приступить к подаче тепла потребителям.

Власти города пояснили, что отопление в домах появится не моментально, так как со дня пуска тепла и до момента, когда отопительные приборы прогреются, может пройти несколько суток. В мэрии также напомнили, что досрочно, с 3 сентября, к отоплению начали подключать больницы, детские сады, школы и другие социальные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU