«Где они жили? В стойле, что ли?»: Радий Хабиров возмутился состоянием университетского общежития в Уфе

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-23T10:00:13+03:00

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Сегодня, 23 сентября, под занавес оперативного совещания в правительстве Радий Хабиров поднял проблему ремонта в общежитии Башкирского государственного университета. Он показал снимки текущего состояния коридоров и помещений. Как оказалось, работы не завершены в коридорах и комнатах 2, 3 и 4 этажей.

– Полюбуйтесь, пожалуйста, кто за это отвечает. Это общежитие на момент первого сентября. Отвратительно. Безобразие. Студенты тоже люди. Мы просили к 1 сентября школы запустить, а у нас здесь под боком у белого дома вот такое, – заявил Хабиров. – Почему первого сентября студенты приходят – в основном студенты из сел, – и где они жили это время? В стойле, что ли? Я был студентом 11 лет, в общежитии был, и такого не видел. Разгильдяи! – это в адрес тех, кто это сделал.

Глава Башкирии поручил пригласить ректора вуза и «привести его в чувства».

ИСТОЧНИК KP.RU