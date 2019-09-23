2019-09-23T10:24:32+03:00
Происшествия

Уфимскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку

Директор компании пытался подкупить судебного пристава, чтобы избежать крупного долга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Директор фирмы передал сотруднику службы судебных приставов 2 млн рублейДиректор фирмы передал сотруднику службы судебных приставов 2 млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Проверка прокуратурой соблюдение антикоррупционного законодательства в уфимской компании «Фусум» привела к штрафу в 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

Директор фирмы в марте 2019 года пытался дать взятку судебному приставу в размере 4 млн рублей, чтобы избежать крупного долга по исполнительному производству. Пристав направил информацию своему руководству, и попытку незаконной передачи денежных средств пресекли сотрудники отдела противодействия коррупции. Злоумышленник задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.

Компанию уже успели привлечь к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 млн рублей. Решение суда, как сообщает прокуратура, уже исполнено – сумма выплачена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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