Уфимскую фирму оштрафовали на 20 млн рублей за взятку
Проверка прокуратурой соблюдение антикоррупционного законодательства в уфимской компании «Фусум» привела к штрафу в 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
Директор фирмы в марте 2019 года пытался дать взятку судебному приставу в размере 4 млн рублей, чтобы избежать крупного долга по исполнительному производству. Пристав направил информацию своему руководству, и попытку незаконной передачи денежных средств пресекли сотрудники отдела противодействия коррупции. Злоумышленник задержали. В отношении него возбудили уголовное дело.
Компанию уже успели привлечь к административной ответственности и назначили штраф в размере 20 млн рублей. Решение суда, как сообщает прокуратура, уже исполнено – сумма выплачена.
ИСТОЧНИК KP.RU