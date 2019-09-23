2019-09-23T08:18:29+03:00
Общество

Стало известно, когда в Башкирии включат отопление в 2019 году

Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов
Рустем АХУНОВ
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Сегодня в всех районах Башкирии начнут отопительный сезонСегодня в всех районах Башкирии начнут отопительный сезонФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Глава республики Радий Хабиров поручил включить отопление по всей республике до конца понедельника, 23 сентября.

Напомним, что по правилам, отопление в дома и квартиры подают после того, как среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов тепла. Несмотря на то, что погодные условия еще не подошли к необходимой черте, Радий Хабиров попросил всех глав муниципалитетов включить отопление в районах.

- Чтобы никаких отговорок не было. Мы готовились целое лето. Чтобы к 8 часам вечера сегодня все нажали кнопку, - отметил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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