2019-09-23T08:03:47+03:00
Общество

В Уфе прошла премьера фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима

За основу картины было взято произведение «Радость нашего дома»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Накануне в Уфе состоялся премьерный показ фильма «Сестренка». В основе картины – повесть «Радость нашего дома» Мустая Карима.

Премьера фильма состоялась в Государственном концертном зале «Башортостан». Показ посетили глава Башкирии Радий Хабиров, члены съёмочной группы, среди которых режиссер Александр Галибин, сценарист Айдар Акманов, исполнители главных ролей, а также учредитель Фонда им. Мустая Карима и продюсер картины Тимербулат Каримов.

Военную драму «Сестренка» снимала кинокомпания «Мотор Фильм Студия» при поддержке Минкульта и Фонда им. Мустая Карима. Распространением картины занимается Walt Disney Studios. В российский прокат фильм вышел 19 сентября. Премьера приурочена к столетию со дня рождения Мустая Карима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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