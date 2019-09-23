В Уфе прошла премьера фильма «Сестренка», снятого по повести Мустая Карима
Накануне в Уфе состоялся премьерный показ фильма «Сестренка». В основе картины – повесть «Радость нашего дома» Мустая Карима.
Премьера фильма состоялась в Государственном концертном зале «Башортостан». Показ посетили глава Башкирии Радий Хабиров, члены съёмочной группы, среди которых режиссер Александр Галибин, сценарист Айдар Акманов, исполнители главных ролей, а также учредитель Фонда им. Мустая Карима и продюсер картины Тимербулат Каримов.
Военную драму «Сестренка» снимала кинокомпания «Мотор Фильм Студия» при поддержке Минкульта и Фонда им. Мустая Карима. Распространением картины занимается Walt Disney Studios. В российский прокат фильм вышел 19 сентября. Премьера приурочена к столетию со дня рождения Мустая Карима.
ИСТОЧНИК KP.RU