В Башкирии "Лада Гранта" въехала в стоявшую "десятку", двое пострадали
Инцидент случился накануне днем
Фото: ГИБДД Башкирии
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Два человека пострадали в результате аварии, случившейся в воскресенье, 22 сентября, в Дюртюлинском районе Башкирии. Машины столкнулись в селе Иванаево.
31-летний мужчина ехал на "Ладе Гранта" по улице Комсомольской и врезался в ВАЗ-2110. "Десятка", предположительно, остановилась и пропускала встречные автомобили, намереваясь повернуть налево.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что при столкновении травмы получили двое: 25-летний водитель "десятки" и 21-летняя девушка, находившаяся с ним в салоне.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU