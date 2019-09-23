В Башкирии "Лада Гранта" въехала в стоявшую "десятку", двое пострадали

СЕГОДНЯ 06:32 2019-09-23T06:39:21+03:00

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Два человека пострадали в результате аварии, случившейся в воскресенье, 22 сентября, в Дюртюлинском районе Башкирии. Машины столкнулись в селе Иванаево.

31-летний мужчина ехал на "Ладе Гранта" по улице Комсомольской и врезался в ВАЗ-2110. "Десятка", предположительно, остановилась и пропускала встречные автомобили, намереваясь повернуть налево.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что при столкновении травмы получили двое: 25-летний водитель "десятки" и 21-летняя девушка, находившаяся с ним в салоне.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU