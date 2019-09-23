В Башкирии супруги выходили и выпустили на волю орла

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-23T07:29:27+03:00

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Неравнодушные жители Зианчуринского района спасли от гибели орла. На помощь хищной птице пришли супруги Хайдар и Ляйсян Юсуповы из деревни Новые Чебеньки.

Как сообщает местное издание "Зианчуринские зори", семья подобрала раненую птицу и выхаживала ее, пока та не поправилась. Однако держать орла в неволе дольше, чем было необходимо, пара не собиралась. Как только птица окрепла, ее решено было выпустить в привычную среду обитания. На минувшей неделе, 22 сентября, супруги Юсуповы благополучно отпустили орла на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU