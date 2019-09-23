В Башкирии супруги выходили и выпустили на волю орла
Птицу спасли жители Зианчуринского района
Фото: "Зианчуринские зори"
Изменить размер текста:
Неравнодушные жители Зианчуринского района спасли от гибели орла. На помощь хищной птице пришли супруги Хайдар и Ляйсян Юсуповы из деревни Новые Чебеньки.
Как сообщает местное издание "Зианчуринские зори", семья подобрала раненую птицу и выхаживала ее, пока та не поправилась. Однако держать орла в неволе дольше, чем было необходимо, пара не собиралась. Как только птица окрепла, ее решено было выпустить в привычную среду обитания. На минувшей неделе, 22 сентября, супруги Юсуповы благополучно отпустили орла на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU