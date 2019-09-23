В уфимском аэропорту у пассажирки нашли опасного вредителя
Насекомые были в ее ручной клади
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажирка из Ташкента привезла в Уфу опасных вредителей. Насекомых обнаружили в ручной клади женщины во время досмотра в уфимском аэропорту. Она провозила узбекские саженцы плодовых растений, которые оказались заражены западным калифорнийским цветочным трипсом. Вредителя выявили во время экспертизы.
В Управлении Россельхознадзора республики сообщили, что растения у женщины забрали и уничтожили.
К слову, эти карантинные насекомые очень опасны и способны погубить урожай фруктовых, овощных и других культур.
ИСТОЧНИК KP.RU