В Башкирии ожидается минусовая температура и снег
Начало недели в Башкирии выдастся по-настоящему зимним. Синоптики предупреждают, что в температура воздуха в регионе кое-где опустится ниже нуля, местами выпадет снег.
Днем в понедельник, 23 сентября, столбик термометра не поднимется выше +9 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Ночь на вторник, 24 сентября, уже сулит заморозки. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На утро в отдельных районах ожидается гололед. Днем также возможен снег и дожди, а также сильный ветер.
Еще холоднее будет в среду, 25 сентября. Ночью похолодает до -4 градусов. По-прежнему высока будет вероятность снега, дождя и слабого гололеда. Днем температура составит +5,+10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU