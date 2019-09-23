2019-09-23T07:09:41+03:00
Общество

В Башкирии ожидается минусовая температура и снег

Под конец сентября осень резко превратилась в зиму
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Самое время доставать зимнюю одеждуСамое время доставать зимнюю одеждуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Начало недели в Башкирии выдастся по-настоящему зимним. Синоптики предупреждают, что в температура воздуха в регионе кое-где опустится ниже нуля, местами выпадет снег.

Днем в понедельник, 23 сентября, столбик термометра не поднимется выше +9 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Ночь на вторник, 24 сентября, уже сулит заморозки. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На утро в отдельных районах ожидается гололед. Днем также возможен снег и дожди, а также сильный ветер.

Еще холоднее будет в среду, 25 сентября. Ночью похолодает до -4 градусов. По-прежнему высока будет вероятность снега, дождя и слабого гололеда. Днем температура составит +5,+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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