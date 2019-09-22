В Башкирии бесследно пропало стадо коров стоимостью в миллионы рублей

СЕГОДНЯ 20:11 2019-09-22T20:11:38+03:00

Часть скота удалось обнаружить, но судьба еще двух сотен голов не известна

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Как стало известно «Комсомолке», на днях в Дуванском районе Башкирии при загадочных обстоятельствах пропало стадо коров. Об этом сообщает собственный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, с заявлением в полицию обратилась жительница деревни Лемазы. Женщина сообщила, что в назначенный час с вольного выпаса не вернулись 309 буренок, принадлежащих местному сельхозкооперативу. Женщина забила тревогу рано утром, когда стало понятно, что скот так и не появился в хлеву.

В дальнейшем сотрудники хозяйства обнаружили 76 голов скота в лесу, примерно в 20 километрах от села Лемазы. Куда подевались остальные 233 коровы, пока не известно. Только по предварительным данным, такое стадо может стоить порядка 10 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU