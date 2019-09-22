В Башкирии легковушка вылетела с дороги и повредила шесть припаркованных автомобилей

СЕГОДНЯ 20:06 2019-09-22T20:06:40+03:00

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В минувшую субботу, 21 сентября, в поселке Чишмы произошло массовое ДТП. По данным ИА «Башинформ», поздним вечером на улице Ленина женщина за рулем «Hyundai» вылетела с дороги, протаранила ограждение детской площадки и оказалась на парковке. Там легковушка врезалась в припаркованный «Opel», отлетела на 10 метров и перевернулась на крышу.

В результате удара припаркованный автомобиль был сильно поврежден. По инерции все стоящие рядом с немецкой иномаркой машины сомкнулись между собой. Всего в аварии были повреждены шесть автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв. Как сообщает «Башинформ», находившаяся за рулем «Hyundai» женщина отделалась ушибами. По предварительным данным, виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU