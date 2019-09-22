В Башкирии прокуратура проверит отказ местных чиновников брать девочку с необычной внешностью в детсад
Сотрудники башкирской прокуратуры проверят информацию о том, что родителям двухлетней Софьи Гизатуллиной поначалу отказали в приеме необычной девочки в садик. Ранее «Комсомолка» писала о девочке с инвалидностью, которая после публикации ее истории в СМИ в одночасье стала знаменитой на всю страну.
- По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка, - цитирует представителей надзорного ведомства РИА Новости.
Напомним, Софья Гизатуллина из села Алатаны Стерлитамакского района Башкирии родилась со сросшимися пальцами и деформированным лицом. Якобы, на этом основании ее маме отказали в приеме ребенка в садик. По словам волонтеров «Радуги добра», ей заявили, что она будет пугать других детей.
К счастью, история ребенка с необычной внешностью близка к счастливому концу. Сейчас уже известно, что она пойдет в садик. Для этого они с мамой приедут завтра в Уфу, где Софья пройдет врачебную комиссию.
ИСТОЧНИК KP.RU