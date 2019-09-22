2019-09-22T19:33:31+03:00
Общество

В Башкирии прокуратура проверит отказ местных чиновников брать девочку с необычной внешностью в детсад

Стерлитамакская прокуратура попытается разобраться в ситуации
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сотрудники башкирской прокуратуры проверят информацию о том, что родителям двухлетней Софьи Гизатуллиной поначалу отказали в приеме необычной девочки в садик. Ранее «Комсомолка» писала о девочке с инвалидностью, которая после публикации ее истории в СМИ в одночасье стала знаменитой на всю страну.

- По данному факту прокуратурой Стерлитамакского района организована проверка. Надзорный орган даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка, - цитирует представителей надзорного ведомства РИА Новости.

Напомним, Софья Гизатуллина из села Алатаны Стерлитамакского района Башкирии родилась со сросшимися пальцами и деформированным лицом. Якобы, на этом основании ее маме отказали в приеме ребенка в садик. По словам волонтеров «Радуги добра», ей заявили, что она будет пугать других детей.

К счастью, история ребенка с необычной внешностью близка к счастливому концу. Сейчас уже известно, что она пойдет в садик. Для этого они с мамой приедут завтра в Уфу, где Софья пройдет врачебную комиссию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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