2019-09-22T18:41:04+03:00
Политика

Глава Башкирии рассказал, когда в республике включат отопление

Тем временем часть школ и больниц в регионе уже отапливаются
Павел КРАЙНОВ
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Пока тепло есть лишь в 38% социальных объектов республикиПока тепло есть лишь в 38% социальных объектов республики
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Сегодня, 21 сентября, на своих страницах в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео с летящими на юг птицами. В подписи под постом он рассказал, что совсем скоро во всех домах республики включат отопление.

Хабиров отметил, что уже сейчас 38% больниц, школ и других социальных объектов подключились к отоплению. Остались вопросы только по жилым домам.

- 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся, - написал глава Башкирии.

Напомним, отопление в жилых домах республики обязаны включить, когда температура воздуха в течение пяти дней будет достигать +5 градусов Цельсия. Жильцы также могут самостоятельно принять решение о подаче тепла. Для этого необходимо проголосовать на обще домовом собрании и обратиться в управляющую компанию.

В Башкирии птицы полетели на юг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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