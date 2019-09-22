Глава Башкирии рассказал, когда в республике включат отопление
Сегодня, 21 сентября, на своих страницах в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео с летящими на юг птицами. В подписи под постом он рассказал, что совсем скоро во всех домах республики включат отопление.
Хабиров отметил, что уже сейчас 38% больниц, школ и других социальных объектов подключились к отоплению. Остались вопросы только по жилым домам.
- 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся, - написал глава Башкирии.
Напомним, отопление в жилых домах республики обязаны включить, когда температура воздуха в течение пяти дней будет достигать +5 градусов Цельсия. Жильцы также могут самостоятельно принять решение о подаче тепла. Для этого необходимо проголосовать на обще домовом собрании и обратиться в управляющую компанию.
В Башкирии птицы полетели на юг.
ИСТОЧНИК KP.RU