Глава Башкирии рассказал, когда в республике включат отопление

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-22T18:41:04+03:00

Пока тепло есть лишь в 38% социальных объектов республики

Тем временем часть школ и больниц в регионе уже отапливаются

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Сегодня, 21 сентября, на своих страницах в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал видео с летящими на юг птицами. В подписи под постом он рассказал, что совсем скоро во всех домах республики включат отопление.

Хабиров отметил, что уже сейчас 38% больниц, школ и других социальных объектов подключились к отоплению. Остались вопросы только по жилым домам.

- 44 муниципалитета (70% территорий) уже приняли решения по подключению в том числе и домов, так что в ближайшие дни согреемся, - написал глава Башкирии.

Напомним, отопление в жилых домах республики обязаны включить, когда температура воздуха в течение пяти дней будет достигать +5 градусов Цельсия. Жильцы также могут самостоятельно принять решение о подаче тепла. Для этого необходимо проголосовать на обще домовом собрании и обратиться в управляющую компанию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/733572" frameborder="0"></iframe> В Башкирии птицы полетели на юг.

ИСТОЧНИК KP.RU