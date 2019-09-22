2019-09-22T15:06:23+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 23 сентября

Синоптики представили очередной прогноз на начало недели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 23 сентября, в Башкирии ожидается пасмурная и дождливая погода. В башкирской столице, например, дождь будет идти беспрестанно с утра и до позднего вечера. Температура воздуха ночью +5, днем +6 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo, днем по республике прогнозируется усиление ветра до 15 метров в секунду. Направление ветра юго-западное, с переходом на северо-западное. Из-за шквалистого усиления ветра МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение.

Синоптики и экстренные службы предупреждают: утром из-за осадков на дорогах будет плохая видимость.

Подобны характер погоды сохранится и в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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