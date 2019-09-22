В Уфе в ТРК «Иремель» произошла массовая драка с охраной
Минувшей ночью, 21 сентября, на входе в ТРК «Иремель» произошла массовая драка. Случайные прохожие сняли происходящее на видео и разместили ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как группа мужчин толкается с охранниками и пытается «выяснить отношения».
На видео, которое уже «гуляет» по сообществам в социальных сетях, видно, как толпа разгоряченных молодых людей пытается прорваться внуть ТРК «Иремель». Их останавливает охрана торгового центра.
В МВД по Башкирии прокомментировали произошедший накануне инцидент.
- Ночью на входе между несколькими нетрезвыми мужчинами и охраной возник конфликт, из-за того, что охранники не пускали их в заведение. В результате участников конфликта доставили в отделение полиции. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Массовая драка в ТРК «Иремель» в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU