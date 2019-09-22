2019-09-22T12:42:19+03:00
Общество

В Уфе в ТРК «Иремель» произошла массовая драка с охраной

Группу нетрезвых мужчин доставили в отделение полиции [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Минувшей ночью, 21 сентября, на входе в ТРК «Иремель» произошла массовая драка. Случайные прохожие сняли происходящее на видео и разместили ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как группа мужчин толкается с охранниками и пытается «выяснить отношения».

На видео, которое уже «гуляет» по сообществам в социальных сетях, видно, как толпа разгоряченных молодых людей пытается прорваться внуть ТРК «Иремель». Их останавливает охрана торгового центра.

В МВД по Башкирии прокомментировали произошедший накануне инцидент.

- Ночью на входе между несколькими нетрезвыми мужчинами и охраной возник конфликт, из-за того, что охранники не пускали их в заведение. В результате участников конфликта доставили в отделение полиции. В ближайшее время будет принято соответствующее процессуальное решение, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Массовая драка в ТРК «Иремель» в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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