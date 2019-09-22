В ожидании зимы: в Башкирии выпал первый снег
Минувшей ночью в горных районах Башкирии выпал первый снег. Пользователи социальных сетей сняли на фото пейзажи на трассе Белорецк-Уфа и опубликовали в местных сообществах. Пока снежный покров опустился лишь на горные и зауральские районы республики.
Напомним, вчера на своих страницах в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров разместил фото из Абзелиловского района республики. На снимке видно, что снег выпал и в башкирском Зауралье.
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют дождь со снегом в восточных районах Башкирии. Также Башгидрометцентр предупреждает о усилении ветра до 18 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU