В Башкирии на трассе грузовик насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-22T11:08:33+03:00

По словам водителя, мужчина внезапно появился перед машиной

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В минувшую субботу, 21 сентября, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по республике, на 1259 километре трассы Москва – Уфа грузовик «Volvo» насмерть сбил пешехода.

Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель большегруза, 44-летний житель Чишминского района, не увидел местного 34-летнего жителя. По словам самого водителя, он шел по проезжей части в темной одежде и без светоотражающих элементов.

Сейчас в обстоятельствах гибели пешехода под колесами грузовика предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции, отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU