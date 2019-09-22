В Башкирии на трассе грузовик насмерть сбил пешехода
В минувшую субботу, 21 сентября, в Кушнаренковском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по республике, на 1259 километре трассы Москва – Уфа грузовик «Volvo» насмерть сбил пешехода.
Как сообщает пресс-служба ведомства, водитель большегруза, 44-летний житель Чишминского района, не увидел местного 34-летнего жителя. По словам самого водителя, он шел по проезжей части в темной одежде и без светоотражающих элементов.
Сейчас в обстоятельствах гибели пешехода под колесами грузовика предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции, отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU