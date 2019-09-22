В поселке под Уфой обнаружили мумию неизвестного мужчины

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-22T08:57:53+03:00

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На днях в поселке Максимовка под Уфой местные жители совершили жуткую находку. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, в 20 метрах от местной пожарной части в траве было обнаружено мумифицированное тело неизвестного мужчины.

По словам собеседника «Комсомольской правды – Уфа», личность несчастного пока не установлена. По предварительным данным тело мужчины пролежало около пожарной части не меньше месяца. На вид неизвестному около 40-45 лет. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что погибший мог быть бездомным.

ИСТОЧНИК KP.RU