2019-09-22T08:57:53+03:00
Происшествия

В поселке под Уфой обнаружили мумию неизвестного мужчины

Тело несчастного пролежало в траве не меньше месяца
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях в поселке Максимовка под Уфой местные жители совершили жуткую находку. Как сообщает собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, в 20 метрах от местной пожарной части в траве было обнаружено мумифицированное тело неизвестного мужчины.

По словам собеседника «Комсомольской правды – Уфа», личность несчастного пока не установлена. По предварительным данным тело мужчины пролежало около пожарной части не меньше месяца. На вид неизвестному около 40-45 лет. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что погибший мог быть бездомным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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