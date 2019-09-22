Пропавшую в Башкирии 23-летнюю девушку нашли далеко от дома

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-22T09:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

23-летняя жительница Башкирии Илюза Сайфуллина ушла из дома и пропала еще 31 августа этого года. Она покинула родительский дом в селе Верхнеиткулово Ишимбайского района и исчезла. Родные и близкие не сразу забили тревогу, потому что девушка несколько раз выходила на связь с мамой. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа», близкие Илюзы обратились в полицию с заявлением о ее пропаже лишь несколько дней назад.

Вскоре сотрудники полиции и добровольцы-поисковики вышли на след девушки и установили ее местонахождение. Как оказалось, все это время Илюза Сайфуллина находилась в Ишимбае. Сейчас ее поиски официально прекращены, она найдена живой и здоровой.

ИСТОЧНИК KP.RU