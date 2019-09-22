В Башкирии спасатели нашли заблудившуюся в лесу семью грибников

СЕГОДНЯ 08:20 2019-09-22T08:20:43+03:00

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На днях в Иглинском районе Башкирии в районе деревни Лемеза потерялась целая семья. Двое мужчин и женщина заплутали в лесу, когда пошли по грибы. К счастью, они взяли с собой мобильный телефон. Когда стало понятно, что найти дорогу самостоятельно у них не получается, они вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, на поиски заблудившихся незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, грибники пошли в лес с ребенком и в какой-то момент заметили, что из виду пропал дедушка. Они пошли его разыскивать и потерлись.

- К счастью, у семьи был с собой сотовый телефон, и они смогли сообщить спасателям свои координаты. Заблудившиеся грибники были найдены примерно в 8 км от их машины, - рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU