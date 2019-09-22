2019-09-22T08:20:43+03:00
Общество

В Башкирии спасатели нашли заблудившуюся в лесу семью грибников

Двое мужчин и женщина заплутали в лесу при сборе грибов
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧСФото: Госкомитет Башкирии по ЧС
Изменить размер текста:

На днях в Иглинском районе Башкирии в районе деревни Лемеза потерялась целая семья. Двое мужчин и женщина заплутали в лесу, когда пошли по грибы. К счастью, они взяли с собой мобильный телефон. Когда стало понятно, что найти дорогу самостоятельно у них не получается, они вызвали спасателей.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, на поиски заблудившихся незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось, грибники пошли в лес с ребенком и в какой-то момент заметили, что из виду пропал дедушка. Они пошли его разыскивать и потерлись.

- К счастью, у семьи был с собой сотовый телефон, и они смогли сообщить спасателям свои координаты. Заблудившиеся грибники были найдены примерно в 8 км от их машины, - рассказали в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пропавшую в Башкирии 23-летнюю девушку нашли далеко от дома
В поселке под Уфой обнаружили мумию неизвестного мужчины
Группу волонтеров, помогавших девочке инвалиду в Башкирии, заблокировали
Стихия возвращается: стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни
Радий Хабиров показал первый снег
В Уфе мужчина изнасиловал молодую мать в ее собственной квартире
Чиновник заявил, что мать девочки инвалида из Башкирии, которую не взяли в садик, пиарится
«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик»
В Башкирии будет бушевать непогода
Антон Бабиков выиграл кросс-спринт летнего чемпионата России по биатлону
Уфимца заставили убраться в квартире через суд
Стало известно, где будут лечить девочку из Башкирии, которую из-за внешности не пустили в детский сад
В Росгидромете рассказали, какой будет зима 2020 в Башкирии
Радий Хабиров проверил новый уфимский парк