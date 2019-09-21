«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик»

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-21T17:32:14+03:00

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В субботу, 21 сентября, «Салават Юлаев» на своем льду победил нижнекамский «Нефтехимик».

Этой встречей «юлаевцы» закончили серию домашних игр. Для подопечных Николая Цулыгина завершилась на позитивной ноте – гостей из Татарстана удалось победить.

Примечательно, что счет во встрече удалось открыть только в заключительной части матча. Свою первую шайбу в 12 сезоне КХЛ забил шведский нападающий «Салавата» Линус Умарк. Еще через две минуты преимущество хозяев закрепил Максим Майоров.

Если говорить о статистике матча, то «Салават» перебросал «Нефтехимик» в два раза – 39 бросков в створ ворот против 19. Хозяева вновь так и не смогли реализовать ни одного численного преимущества, а их было три. Из игроков хозяев двухминутный штраф получил лишь Никита Сошников за толчок соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU