«Салават Юлаев» дома обыграл «Нефтехимик»
В субботу, 21 сентября, «Салават Юлаев» на своем льду победил нижнекамский «Нефтехимик».
Этой встречей «юлаевцы» закончили серию домашних игр. Для подопечных Николая Цулыгина завершилась на позитивной ноте – гостей из Татарстана удалось победить.
Примечательно, что счет во встрече удалось открыть только в заключительной части матча. Свою первую шайбу в 12 сезоне КХЛ забил шведский нападающий «Салавата» Линус Умарк. Еще через две минуты преимущество хозяев закрепил Максим Майоров.
Если говорить о статистике матча, то «Салават» перебросал «Нефтехимик» в два раза – 39 бросков в створ ворот против 19. Хозяева вновь так и не смогли реализовать ни одного численного преимущества, а их было три. Из игроков хозяев двухминутный штраф получил лишь Никита Сошников за толчок соперника.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Салават Юлаев - новости»