В Башкирии будет бушевать непогода

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-21T17:20:51+03:00

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В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

По данным МЧС республики, 22 сентября в Башкирии ожидаются сильные порывы ветра. В аварийном ведомстве рассказали, что его скорость может увеличиться до опасных 18 метров в секунду.

Граждан просят плотно закрывать окна и двери уходя из дома. При усилении ветра лучше не выходить из помещений без лишней необходимости. Прятаться от порывов ветра под неустойчивыми конструкциями или линиями электропередач опасно для жизни.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU