Антон Бабиков выиграл кросс-спринт летнего чемпионата России по биатлону

СЕГОДНЯ 15:50 2019-09-21T15:50:44+03:00

Уфимский спортсмен не допустил промахов на дистанции в 6 км

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Биатлонист из Уфы Антон Бабиков выиграл кросс-спринт на чемпионате России по биатлону. Соревнования проводились в соседнем с Башкирией Пермским краем в городе Чайковский. Представитель республики попал во все мишени на дистанции в 6 километров. Бабиков уложился в 20.49,7 минут.

Ближайшим соперником уфимского атлета оказался Алексей Слепов из Санкт-Петербурга - он уступил Бабикову 16 секунд. Бронзу получил Юрий Шопин из Ульяновской области (+17.6 секунд к результату Бабикова).

В индивидуальной гонке на 20 километров, которая прошла 19 сентября, Антон Бабиков занял 11 место.

ИСТОЧНИК KP.RU