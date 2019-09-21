2019-09-21T14:39:09+03:00
Общество

Уфимца заставили убраться в квартире через суд

Мужчина устроил в квартире настоящую свалку
Рустем АХУНОВ
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У уфимца дома убирались коммунальщики и должникиУ уфимца дома убирались коммунальщики и должники
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Жителя Калининского района Уфы заставили убраться в квартире через суд.

Дело в том, что мужчина несколько месяцев складировал дома мусор, который находил на улице. Разумеется, что соседям такое поведение не понравилось и они обратились к стражам порядка. В итоге мужчину через суд заставили убраться в помещении, однако грязнуля не спешил очистить квартиру от мусора. Тогда к уборке привлекли сотрудников коммунальной службы и должников, которых суд обязал к работам.

Теперь нарушителю предстоит помимо штрафа за административное правонарушение заплатить за работу уборщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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