Уфимца заставили убраться в квартире через суд

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-21T14:39:09+03:00

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Жителя Калининского района Уфы заставили убраться в квартире через суд.

Дело в том, что мужчина несколько месяцев складировал дома мусор, который находил на улице. Разумеется, что соседям такое поведение не понравилось и они обратились к стражам порядка. В итоге мужчину через суд заставили убраться в помещении, однако грязнуля не спешил очистить квартиру от мусора. Тогда к уборке привлекли сотрудников коммунальной службы и должников, которых суд обязал к работам.

Теперь нарушителю предстоит помимо штрафа за административное правонарушение заплатить за работу уборщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU