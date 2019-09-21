2019-09-21T12:28:07+03:00
Общество

Радий Хабиров проверил новый уфимский парк

Глава республики осмотрел ход ремонта
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров посмотрел, как идет ремонт в уфимском парке «Журавли».

Визит в парк Хабиров устроил в пятницу, после этого он сразу опубликовал в соцсетях забавный пост.

- В пятницу, как и всякому человеку работать не ужасно хочется. Но чем я могу заниматься бесконечно – так это смотреть на благоустройство парков и дворов, - написал избранный глава республики.

Как признался сам Хабиров, он «не выдержал и приехал посмотреть» на ремонт парка. Ранее глава республики пообещал, что новый уфимский парк станет стандартом для всех публичных мест отдыха в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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