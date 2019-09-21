Радий Хабиров проверил новый уфимский парк
Глава республики осмотрел ход ремонта
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Радий Хабиров посмотрел, как идет ремонт в уфимском парке «Журавли».
Визит в парк Хабиров устроил в пятницу, после этого он сразу опубликовал в соцсетях забавный пост.
- В пятницу, как и всякому человеку работать не ужасно хочется. Но чем я могу заниматься бесконечно – так это смотреть на благоустройство парков и дворов, - написал избранный глава республики.
Как признался сам Хабиров, он «не выдержал и приехал посмотреть» на ремонт парка. Ранее глава республики пообещал, что новый уфимский парк станет стандартом для всех публичных мест отдыха в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU